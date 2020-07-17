انتشال جثة مجهولة الهوية في سبها

أعضاء من فرع الهلال الأحمر في سبها ينتشلون جثة مجهولة الهوية، 16 يوليو 2020. (الهلال الأحمر)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع سبها، اليوم الجمعة، نقل جثة مجهولة الهوية عثر عليها بالصحراء في وادي العنز إلى دار الرحمة بمركز سبها الطبي.



وورد بلاغ من قسم البحث الجنائي سبها إلى فرع جمعية الهلال الأحمر في المدينة يفيد بوجود جثة مجهولة الهوية بالصحراء في وادي العنز، لينتقل أعضاء من فريق الجثث والبحث عن المفقودين التابع للفرع رفقة أفراد مركز شرطة القرضة إلى مكان وجود الجثة، حسب بيان منشور على صفحة الجمعية بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن الفريق اتخذ كل الإجراءات الوقائية قبل نقل الجثة إلى دار الرحمة بمركز سبها الطبي، ودون الكشف عن مزيد التفاصيل.

أعضاء من فرع الهلال الأحمر في سبها ينتشلون جثة مجهولة الهوية، 16 يوليو 2020. (الهلال الأحمر)

أعضاء من فرع الهلال الأحمر في سبها ينتشلون جثة مجهولة الهوية، 16 يوليو 2020. (الهلال الأحمر)

أعضاء من فرع الهلال الأحمر في سبها ينتشلون جثة مجهولة الهوية، 16 يوليو 2020. (الهلال الأحمر)