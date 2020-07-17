لافروف وبن زايد يدعوان إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ليبيا

لقاء سابق بين لافروف وبن زايد. (الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة «سبوتنيك».

ووفق البيان الروسي، فإن لافروف وبن زايد ناقشا، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي «القضايا الملحة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، ودعا الطرفان إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ليبيا».

وجاء في البيان: «عند بحث الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم الإعراب عن رأي عام يؤيد الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسوية سياسية شاملة للنزاعات في ليبيا وغيرها من النقاط الساخنة في المنطقة».