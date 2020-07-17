فرنسا تطالب أميركا بفعل المزيد لفرض حظر السلاح على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يوليو 2020, 06:18 مساء
مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، الانتقادات الأميركية لعملية «إيريني» البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في المتوسط لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، واعتبرتها الولايات المتحدة بأنها «متحيزة وليست جادة»، وقالت إنه ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة.

وانتقد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أمس الخميس، المهمة الأوروبية، وقال إنه ينبغي لأوروبا ألا تقصر عمليات منع إمدادات الأسلحة على تركيا وأن تندد بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية وموسكو ودول أخرى مثل الإمارات ومصر بشأن القضية الليبية.

اقرأ أيضا: انتقاد أميركي للموقف الأوروبي من التدخلات الأجنبية في ليبيا

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، ردا على تصريحات شينكر، «ندعو شركاءنا جميعا -وأولهم الولايات المتحدة- إلى تكثيف جهودهم، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأكدت دير مول في تصريحها المنشور على موقع وزارة الخارجية الفرنسية، أن مهمة «إيريني» الأوروبية «تقدم مساهمة قوية في تنفيذ حظر على الأسلحة وتصدير النفط غير المشروع الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا لاستنتاجات مؤتمر برلين» الذي عقد في 19 يناير الماضي.

وأوضحت أن المهمة الأوروبية «تضم موارد بحرية وجوية وتقنية من أجل مراقبة جميع التدفقات بشكل محايد، بغض النظر عن الأصل والمستفيدين. وقد أوضحت ذلك في أفعالها التي تشهد على تعبئة الاتحاد الأوروبي وفرنسا من أجل حل صراع يشمل المصالح الأمنية للأوروبيين».

كما أكدت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أن باريس «تشارك بنشاط في هذه العملية المهمة في ظل تزايد التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، الذي نددنا به بأشد العبارات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيع نحو مليون نسخة من كتاب ابنة شقيق ترامب في اليوم الأول من صدوره
دولى
بوتين يأمر بإجراء تدريبات عسكرية مفاجئة
دولى
«الشرارة».. انطلق من المنشية بسبها ليفرض اسمه في الدوري الممتاز
رياضة محلية
جريدة الوسط: دخول «إس 400» حلبة الصراع
ليبيا
ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه
رياضة عالمية
كيف سيختار الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس حكومة جديد بعد استقالة الفخفاخ؟
عربى
«إيني»: أنشطتنا في ليبيا تسير بشكل جيد رغم الوضع الصعب هناك
ليبيا
«الكرملين» ينفي مشاركة عسكريين روس في العمليات بليبيا
ليبيا
ألمانيا تعدّ تدابير حجر منزلي مشددة حيال خطر موجة ثانية من «كورونا»
دولى
الرئاسة المصرية: السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية
ليبيا
تنبيه من الحكومة الموقتة بشأن الحيوانات المستوردة
ليبيا
إصابة حاكم ولاية أميركية يعارض إلزامية وضع الكمامات بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غرفة إدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة تكشف كيف تفشى «كورونا» بسبب المآتم