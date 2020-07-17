الصين تقدم مساعدات طبية لليبيا لمواجهة فيروس «كورونا»

القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد بن مصطفى، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا، وانغ تشيمين, 17 يوليو 2020. (السفارة الليبية في تونس)

تسلمت السفارة الليبية في تونس، مساعدات طبية موجهة من الحكومة الصينية إلى ليبيا في إطار مكافحة جائحة «كورونا».

جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد بن مصطفى، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا، وانغ تشيمين، بحضور الملحق الأمني بالسفارة العميد إبراهيم البوعيسى، وفق بيان للسفارة الليبية في تونس اليوم.

وبحسب البيان، تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين في كل المجالات، بما فيها الجوانب الاقتصادية والصحية والأمنية.

السفارة الصينية تسلم شحنة المساعدات الطبية إلى السفارة الليبية في تونس

فيما أعرب وانغ تشيمين عن أمله في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جهته أعرب بن مصطفى عن شكره وتقديره للحكومة الصينية، لتقديمها المساعدات، معربا عن أمله في عودة السفارة الصينية لاستئناف أعمالها من طرابلس في القريب العاجل.

مساعدات طبية صينية لليبيا, 17 يوليو 2020. (السفارة الليبية في تونس)