«بلدي طرابلس» يبحث مع لجنة مجابهة «كورونا» احتياجات فرق الرصد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يوليو 2020, 03:48 مساء
اجتماع المجلس البلدي طرابلس المركز ولجنة مجابهة جائحة كورونا، 16 يوليو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث المجلس البلدي طرابلس المركز مع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس «كورونا»، الصعوبات التي تواجه الأطقم الطبية التابعة للخدمات الصحية بالبلدية، ونقص الإمكانات واحتياجات فرق الرصد.

وناقش الطرفان الإجراءات التي يجب اتخاذها لجعل المساجد جاهزة لاستقبال المصلين، بعد صدور قرار بفتحها، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات رش المطهرات في المؤسسات التعليمية بشكل دوري، كما طرح المجلس العديد من الإشكاليات التي طرأت في البلدية جراء جائحة «كورونا».

يذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 1636 حالة، من بينها 1215 حالة نشطة، و45 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 376 شخصا.

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