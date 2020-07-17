إردوغان: علاقاتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام.. ولن نترك الليبيين وحدهم

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا، معقبا: «لن نترك الأشقاء الليبيين وحدهم».

وأشار إردوغان إلى أن العلاقات بين تركيا وليبيا «تمتد إلى أكثر من 500 عام»، حسب تصريحاته للصحفيين، عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأضاف: «سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم».

ونقلت وكالة «رويترز» عن الرئيس التركي قوله إن «خطوات مصر في ليبيا ودعمها لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر غير مشروعة».

وقالت إن تصريح إردوغان جاء تعليقا على «تدخل محتمل من مصر في الصراع الليبي، الذي ساندت فيه أنقرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس على صد هجوم من الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على العاصمة».

السيسي: سنطلب موافقة البرلمان المصري بشأن دخول ليبيا ومصر قادرة على تغيير المشهد

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي المتحالف مع حفتر القاهرة هذا الأسبوع بالتدخل العسكري في الصراع.

وجاء حديث السيسي خلال اجتماعه مع عدد من مشايخ وأعيان القيادات القبلية الليبية، أمس الخميس، في القاهرة.