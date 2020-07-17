صيانة عطل في خط الكهرباء المغذي لمحطة وقود حقل السرير

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يوليو 2020, 01:23 مساء
جانب من أعمال إصلاح كابل كهرباء مغذ لمحطة وقود حقل السرير، 17 يوليو 2020، (أجوكو)

قالت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» إن فرق الصيانة في حقل السرير النفطي تمكنت من إصلاح العطل في خط الكهرباء المغذي لمحطة وقود الحقل.

ووجهت الشركة الشكر للفنيين الوطنيين، منوهة بإنجازهم المهم خلال 72 ساعة فقط، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتتواصل الجهود لتنفيذ أعمال الصيانة في الحقل، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها الفنيون به، إذ تمكن العاملون في قسم صيانة الأنابيب ومنسقة العمليات وقسم النقل من تغيير جزء من خط دخول الخام بطول 30 مترا، إلى فاصلات الأملاح في غضون أسبوع فقط.

وعلى مدى الأيام الماضية، نجح الفنيون بالحقل في تغيير أجزاء من خطوط متفرقة داخل مناطق الإنتاج، كالمجمع الرئيسي والمجمعات الفرعية، حيث كان العمل يستمر لأكثر من 12 ساعة متواصلة.

ومن ضمن الأعمال المنجزة: تغيير 15 مترا من خط دخول غاز الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بالمجمع الرئيسي بقطر ثماني بوصات، وتفصيل وتركيب خط الغاز من التوربينات المستحدثة بالمجمع رقم 1 إلى خط المحرقة الرئيسية بالمجمع الرئيسي، وصيانة عدد كبير من صمامات العزل في جميع المجمعات.

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