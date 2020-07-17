«تسييري سرت» يطالب «اقتصاد الموقتة» بتوفير السلع للجمعيات التعاونية بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يوليو 2020, 09:32 صباحا
اجتماع المجلس التسييري سرت يتابع موقع السلع التموينية، 16 يوليو 2020، (بلدية سرت)

طالب عضو المجلس التسييري، السنوسى الدعيكي، وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة الموقتة، وصندوق موازنة الأسعار بالإسراع في توفير السلع للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت، وتوفير حصتها الثانية لكل السلع المخصصة أسوة بالبلديات الأخرى.

جاء ذلك في اجتماع المجلس مع ممثلين عن مراقبة الاقتصاد ومكتب صندوق موازنة الأسعار، الذي تناول المشكلات التى تواجه المكتب فيما يتعلق بالسلع التموينية في سرت ومخازن التموين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وتابع الاجتماع إجراءات تسلم جمعيات البلدية، وعددها 96 جمعية، حصتها من بعض السلع التموينية مثل الأرز والدقيق والسكر.

كما تطرق اللقاء إلى إجراءات تسلم الحصة الثانية المخصصة من صندوق موازنة الأسعار، في ظل تأخر مواعيد توزيعها، ونقص بعض السلع على الجمعيات كالزيت والطماطم.

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