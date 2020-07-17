مسنة تبلغ 85 عاما تتعافى من «كورونا» في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يوليو 2020, 01:45 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، الجمعة، شفاء سادس حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، تعود إلى سيدة مسنة تبلغ 85 عامًا كانت تحت الرعاية الصحية بمركز العزل الخمس «2»، وذلك بعد سلبية نتائج عينتين سحبتا منها خلال فترة إقامتها بالمركز.
 
وقالت اللجنة في إيجازها اليومي إن الوضع الوبائي في البلدية يتجه إلى الاستقرار حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس أو مخالطة على مدار خمسة أيام، منوهة بجهود الطاقم الطبي والإداري في متابعة الحالات وتوفير كل احتياجاتها بدعم من البلدية لتوفير خدمات الإعاشة و النظافة.

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وناشدت اللجنة المواطنين بالبلدية بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وذلك حتى استقرار الوضع الوبائي، مشددة على ضرورة التعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلن عنها السبت الماضي ومن بينها فرض حظر تجول من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا لمدة أسبوع.

وبهذا الإعلان، فإن بلدية الخمس تسجل 12 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» بينها 6 حالات نشطة منها أربع حالات في عزل منزلي واثنتين في مركز العزل، فيما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 6 حالات، ولم تسجل البلدية أي وفاة.

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