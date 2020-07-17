مركز بنغازي الطبي يسجل حالتي وفاة جراء «كورونا»

قسم العزل الصحي بمركز بنغازي الطبي. (فيسبوك)

أعلن مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، الدكتور فادي فرطاس، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضح فرطاس في بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك» إن حالة الوفاة الأولى تعود إلى رجل يبلغ 70 عامًا تم تحويله إلى المركز من مدينة سبها جراء تعرضه لحادث سير، لافتًا إلى معاناة الحالة من أعراض أمراض الجهاز التنفسي وثبوت إصابتها بفيروس «كورونا»، ومكوثها في غرفة العناية الفائقة حتى الوفاة.

في حين تعود الحالة الثانية لسيدة مسنة تبلغ 83 عامًا دخل برج الأمل بمركز بنغازي الطبي أمس ليلًا، وهي تعاني من أعراض الجهاز التنفسي، ليتبين إصابتها بفيروس «كورونا»، بعدما ظهرت أكدت المسحة الأنفية المسحوبة إيجابيتها للفيروس.

وبخصوص حالة الإصابة، فتعود لسيدة تبلغ 45 عامًا دخلت برج الأمل كحالة اشتباه تعاني أعراض الجهاز التنفسي الخاص بـ«كوفيد 19» وظهرت نتيجة العينة المسحوبة منها إيجابية، ليتقرر نقلها لقسم العزل بالبرج لتلقي العلاج، تبين أن هذه الحالة مخالطة لأخرى موجبة وانتقلت إليها العدوى في مناسبة عزاء في بنغازي.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس «كورونا المستجد» في برمج الأمل إلى 5 حالات تمكث حاليصا في قسم العزل بالبرج لتلقي العلاج.