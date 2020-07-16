عقوب يحذر من انتشار التسمم الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 10:34 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، الخميس، المواطنين من انتشار بعض الأمراض الناتجة من بعض الممارسات الغذائية الخاطئة، مثل التسمم الغذائي الناتج من إغلاق المطاعم أثناء جائحة «كورونا» وعدم تنظيفها وتعقيمها، أو بسبب تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو بمواد كيميائية.

وأوضح عقوب في تصريحات نشرتها وزارة الصحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أعراض التسمم الغذائي تظهر على صورة نزلة معوية وغثيان وقيء وإسهال وألم في البطن، داعيًا جميع مديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات والجهات ذات العلاقة بإجراء جولات تفتيشية على جميع المطاعم وتطبيق الاشتراطات الصحية.

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وشدد على ضرورة احترام شروط حفظ الأغذية بجميع مراحل تداولها، وخاصة الإعداد والتخزين والتوزيع، وأوصى بالحرص على التثبت والتأكد من صلاحية المواد الغذائية الأولية قبل استعمالها، على غرار البيض واللحوم، مع الحرص على أن تكون هذه المواد محفوظة داخل أجهزة التبريد.

وحذر عقوب المواطنين من تناول الأغذية مجهولة المصدر، التي تُباع على الأرصفة لما لها من قدرة كبيرة على نقل عديد الأمراض، وحث المواطنين على عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، مع التأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظًا على الصحة العامة.

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