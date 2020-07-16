المسماري ينفي انسحاب قوات القيادة العامة من الهلال النفطي

الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الخميس، ما تردد أخيرًا من «انسحاب القوات المسلحة من مناطق تمركزها غرب مدينة سرت ومنطقة الهلال النفطي»، مؤكدًا أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

كما نفى الناطق العسكري خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الأنباء التي ترددت كذلك عن اجتماع القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، مع وفد أميركى رفيع المستوى، واتفاقه على «الانسحاب من المنطقة الهلال النفطي وتسليمها إلى قوات أوروبية»، مؤكدا أن القيادة العامة «لا يمكن أن تتاجر بدماء أبنائها الشهداء وتضحيات الشعب من أجل تحرير ليبيا من الإرهاب والجريمة».

وأوضح المسماري أن قوات القيادة العامة تتعاون منذ 2014 مع المجتمع الدولي من أجل إتاحة الفرصة من أجل الحلول السلمية للأزمة في ليبيا، لكنه أكد في ذات الوقت أن ذلك لا يعني «وجود تنازلات على حساب تضحيات أبنائنا وشعبنا».

وشدد المسماري على أنه و«على عكس هذه الشائعات» دعمت القيادة العامة كل خطوط الدفاع غرب مدينة سرت بقوات «كافية وقادرة» على التعامل بشكل عاجل وفعال مع أي تطور في الموقف، معتبرًا أن الخيار في هذه المنطقة عسكرى استراتيجي.