«إيني»: أنشطتنا في ليبيا تسير بشكل جيد رغم الوضع الصعب هناك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 06:21 مساء
الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، كلاوديو ديسكالزي. (الإنترنت)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن أنشطة المجموعة في ليبيا «تسير بشكل جيد على الرغم من الوضع الصعب الذي تشهده البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد ديسكالزي في مداخلته خلال ندوة الحوار المتوسطي الافتراضية، أنه «بعد أكثر من 10 سنوات من الحروب والتوترات، أصبح الوضع في ليبيا صعبا بشكل خاص»، مشيرا إلى أن «في البلاد هناك حاجة للكهرباء، فضلا عن الحاجة إلى البنية التحتية».

وذكر رئيس «إيني» أن ليبيا «دولة مهمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط الموسع، ومن المؤمل أن يتم التوصل إلى إحلال السلام فيها بسرعة». لافتا إلى أن «الشعب الليبي قوي ومرن للغاية، ومهندسيه ممتازون، أشخاص مؤهلون للغاية يعملون مع (إيني)».

وخلص الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» إلى القول إنه «لحلحلة الوضع، نحتاج إلى المساعدة من جانب الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل تركيا، وروسيا ومصر، الضرورية أيضا».

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