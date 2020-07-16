«تعليم الوفاق»: تأجيل عودة طلاب الثانوية للمدارس إلى ما بعد عيد الأضحى

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة العودة المدرسية التابعة لوزارة التعليم في حكومة الوفاق محمود الوندي تأجيل عودة طلاب مرحلة الشهادة الثانوية للمدراس، إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى.

وأرجع الوندي قرار التأجيل إلى أنه لم ترد الموافقة على عودة الطلاب من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، حسب تصريح له في مقطع فيديو منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما لفت أيضا إلى ورود بعض المكاتبات من مراقبات التعليم التي طالبت فيه التأجيل نتيجة ازدياد الحالات في بلدياتها.

يذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 1636 حالة، من بينها 1215 حالة نشطة، و45 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 376 شخصا.