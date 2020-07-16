«مكافحة الأمراض»: تسجيل 73 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 03:16 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة، أمس الأربعاء.

وتسلم المركز 952 عينة موزعة بواقع 541 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و77 عينة بمختبر فرع المركز مصراتة، و187 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و147 عينة من مختبر فرع المركز سبها، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاءت نتائج 879 عينة سلبية، بينما العينات 73 الموجبة منها 36 حالة جديدة، و37 حالة لمخالطين، كما أشار المركز إلى تعافي ستة مصابين.

وبهذه الإحصائية يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا 1636 حالة، من بينها 1215 حالة نشطة، و45 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 376 شخصا.

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