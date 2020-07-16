«صحة الوفاق» تعلن جلب أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق إدخال أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام إلى القطاع العام في ليبيا، بعد إجراء أولى الجلسات العلاجية لحالات مرضية داخل قسم الأشعة العلاجية بالمعهد القومي لعلاج الأورام في صبراتة، باستخدام مسرعات خطية متطورة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدم امتلاك تلك التقنيات دعاها إلى إرسال مواطنيها إلى دول أخرى للعلاج، منها مصر والأردن وتونس، حيث تتكلف الجلسة الواحدة من 150 إلى 200 دولار، والمريض يحتاج في المتوسط 27 جلسة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

بدء تقديم العلاج في صبراتة

وقال مدير المعهد القومي لعلاج الأورام في صبراتة، حسين كاموكا، إن القسم سيشرع رسميا في استقبال الحالات المرضية بعد انتهاء البرنامج التدريبي الذي يتلقاه الممارسون الصحيون، ويستمر أسبوعين آخرين تقريبًا، إذ يخضع ثلاثون ممارسًا صحيًّا وفيزيائيًّا طبيًّا منذ أسابيع، لبرنامج تدريبي مكثف يقدمه خبراء دوليون باستخدام تقنيات التدريب عن بعد، حول علاج الحالات المرضية باستخدام الأجهزة الحديثة في العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام.

وأكد كاموكا أن استخدام المسرعات الخطية المتطورة بمراكز علاج الأورام في ليبيا سيمكن 95% من مرضى الأورام من الحصول على علاجهم داخل ليبيا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستوفر خلال المرحلة القادمة تقنيات العلاج الإشعاعي باستخدام «الجاما نايف» ليتحصل الـ5% الآخرون بالداخل أيضًا.