أحوال الطقس اليوم: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غربا

توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، (16 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا على مناطق الساحل الغربي، اليوم الخميس، مع رطوبة نسبية على المناطق الساحلية، ومن المتوقع انكسار موجة الحر على المناطق الداخلية خلال اليومين المقبلين.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 28 و43 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية بين 30 و36 درجة مئوية، وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.