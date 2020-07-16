وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 10:35 صباحا
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عبدالله بن زايد، ونظيره الألماني هايكو ماس، الأوضاع في ليبيا، وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط،، خلال اتصال هاتفي.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا جهود البلدين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس.

ويوم الثلاثاء الماضي، حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، من أن «طبول الحرب التي تقرع حول سرت تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة»، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية، ضمن مرجعيات دولية واضحة.

وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، الخميس الماضي، وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا بـ«العبثية الساخرة»، مطالبا باحترام قرار الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة، كما أطلق دعوة إلى الأطراف الليبية «لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح».

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