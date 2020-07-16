تنبيه من الحكومة الموقتة بشأن الحيوانات المستوردة

سوق للأضاحي في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة البلديات التابعة لها بالتنبيه على مكاتب الإصحاح البيئي بعدم السماح بذبح حيوانات مستجلبة من الخارج، ما لم تكن مصحوبة بشهادة الإفراج النهائي من مكتب الحجر البيطري في المنافذ البرية والبحرية المعتمدة.



ونشرت صفحة المجلس التسييري لبلدية تراغن على موقع «فيسبوك»، صورة لخطاب وزير الحكم المحلي عادل الزائدي إلى تلك البلديات، في هذا الشأن، والصادر أمس الأربعاء، والذي أكد أن هذا الإجراء يأتي لمنع أي أخطار وتفاديا لأي مشاكل صحية وبيئية قد تحدث نتيجة لهذا الأمر.



ولفت الخطاب إلى كتاب وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الموقتة، الصادر يوم الإثنين الماضي، بشأن ملاحظة دخول أعداد كبيرة من الحيوانات إلى البلاد بطرق غير قانونية، وقد تكون بعضها حاملة للأمراض، التي من الممكن أن تشكل بؤرا مرضية تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.