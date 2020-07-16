ضبط 4 متهمين بسرقة مواطن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 09:09 صباحا
مبلغ مالي سرق من أحد المواطنين في بنغازي، 15 يوليو 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي أربعة متهمين بسرقة مبلغ 15 ألف دينار من مواطن.

وتعود بداية الواقعة إلى طلب المواطن شخصين من أجل إصلاح عطل سيارته، وخلال معاينتهما السيارة، لاحظا وجود المبلغ المالي بها، ليخططا من أجل سرقته، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وزعم أحدهما أنه يريد اصطحاب المواطن إلى السوق؛ لشراء احتياجات إصلاح السيارة، وبالفعل وبعد مغادرتهما، اتصل الشخص الآخر باثنين من رفاقه، اللذين قدما إلى المكان، وحطما زجاج السيارة، وسرقا ما بها من أموال.

ولدى عودة المواطن مع أحد المتهمين من السوق، زعم الآخر أنه تعرض لواقعة سرقة، وذهبوا لتحرير المحضر، حيث تمكنت أجهزة البحث الجنائي من كشف التفاصيل سالفة الذكر.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهمين الأربعة، الذين اعترفوا بقيامهم بالسرقة بالتنسيق فيما بينهم دون علم المواطن، ودلوا على المكان الذي أخفوا فيه المبلغ، وهو مقسم على أجزاء فيما بينهم، وقد جرى إحضاره وإرفاقه بالمحضر، واستكمال ما تبقى من إجراءات قانونية والعرض على النيابة العامة.

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