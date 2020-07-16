فريق الرصد والتقصي بشحات يطلب التبليغ عن أي شخص عائد من الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 01:15 صباحا
جانب من عودة الليبين العالقين في مصر إلى بلدية شحات، 30 أبريل 2020. (مديرية أمن شحات)

ناشد فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية شحات، الخميس، مواطني البلدية بالإبلاغ عن أي شخص أو عائلة عائدة من الخارج لكي يتم التعامل معها حسب توصيات اللجنة الاستشارية الطبية العليا التابعة للحكومة الموقتة الخاصة بطريقة إجراء التحاليل للقادمين من الخارج والمحجورين والمخالطين من الدرجة الأولى، والحالات القادمة من المناطق الموبوءة.

وأعلن الفريق في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رصد عائلة داخل البلدية قادمة من منفذ امساعد البري، لافتًا إلى أن توصيات اللجنة الاستشارية تشمل أخذ مسحة بلعومية انفية عند وصول العائدين من الخارج مباشرة عبر المنافذ البرية والجوية ومغادرة من تظهر نتائجهم سالبة بعد أخذ تعهد عليهم بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

اقرأ أيضا عقوب يطلب التقيد بتوصيات اللجنة الطبية حول إجراء التحاليل للعائدين من الخارج

يشار إلى مطالبة وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب في 4 يوليو، مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية ورؤساء اللجان الاستشارية الطبية ومديري مراكز العزل الصحي ورؤساء فرق الرصد والتقصي بالبلديات بالتقيد والالتزام بتوصيات اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة وباء «كورونا» بخصوص طريقة إجراء التحاليل للقادمين من الخارج والمحجورين والمخالطين من الدرجة الأولى، والحالات القادمة من المناطق الموبوءة، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وشملت توصيات اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء «كورونا» بخصوص طريقة إجراء التحاليل للعائدين من الخارج والمحجورين ما يلي:

- بالنسبة للعائدين من الخارج تؤخذ منهم عينة «المسحة البلعومية الأنفية» عند دخولهم وتؤخذ عينة «blood rapid test» بعد مرور 14 يومًا.

- بالنسبة لحالات الخروج من الحجر الصحي تقوم الفرق بعمل تحليل «rapid test» وتحليل الأجسام المضادة .

- بالنسبة للمخالطين من الدرجة الأولى يتم حجرهم في المنزل لمدة أسبوعين، ثم تؤخذ منهم عينة «blood rapid test» وتحليل الأجسام المضادة.

- يتم أخذ جميع العينات داخل قسم الفلترة (التراياج) للحالات «sspected» الاشتباه فقط حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، والحالات التي تأتي من المناطق الموبوءة «المسحة اللعومية الأنفية».

- على حسب توصيات منظمة الصحة العالمية فإنه لا يتم أخذ العينات إلا من الحالات التي تنطبق عليهم شروط تعريف الحالة حسب ما أوصت به اللجنة.

- حالات الأمراض النفسية من داخل بنغازي لا يتم أخذ عينات منهم أما الحالات القادمة من المناطق الموبوءة يتم استثناؤهم من ذلك (المسحة البلعومية الأنفيه).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق مونديال 2022
رياضة عالمية
بيرول: نتوقع سعر 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ملف النفط في ليبيا.. نقطة حوار سياسي أم تصعيد ...
فيديو
«أفريكوم»: نمتلك أدلة على زرع «فاغنر» ألغاما في طرابلس وحولها
ليبيا
الأمم المتحدة: 132 مليون شخص يضافون لقائمة الجياع في العالم نتيجة «كورونا»
عربى
السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
الرئاسة التركية: إردوغان وترامب اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار ...
ليبيا
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: ارتفاع معدل السكر في الدم يزيد خطر الوفاة بـ«كورونا»