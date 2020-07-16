فريق الرصد والتقصي بشحات يطلب التبليغ عن أي شخص عائد من الخارج

جانب من عودة الليبين العالقين في مصر إلى بلدية شحات، 30 أبريل 2020. (مديرية أمن شحات)

ناشد فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية شحات، الخميس، مواطني البلدية بالإبلاغ عن أي شخص أو عائلة عائدة من الخارج لكي يتم التعامل معها حسب توصيات اللجنة الاستشارية الطبية العليا التابعة للحكومة الموقتة الخاصة بطريقة إجراء التحاليل للقادمين من الخارج والمحجورين والمخالطين من الدرجة الأولى، والحالات القادمة من المناطق الموبوءة.

وأعلن الفريق في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رصد عائلة داخل البلدية قادمة من منفذ امساعد البري، لافتًا إلى أن توصيات اللجنة الاستشارية تشمل أخذ مسحة بلعومية انفية عند وصول العائدين من الخارج مباشرة عبر المنافذ البرية والجوية ومغادرة من تظهر نتائجهم سالبة بعد أخذ تعهد عليهم بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

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يشار إلى مطالبة وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب في 4 يوليو، مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية ورؤساء اللجان الاستشارية الطبية ومديري مراكز العزل الصحي ورؤساء فرق الرصد والتقصي بالبلديات بالتقيد والالتزام بتوصيات اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة وباء «كورونا» بخصوص طريقة إجراء التحاليل للقادمين من الخارج والمحجورين والمخالطين من الدرجة الأولى، والحالات القادمة من المناطق الموبوءة، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وشملت توصيات اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء «كورونا» بخصوص طريقة إجراء التحاليل للعائدين من الخارج والمحجورين ما يلي:

- بالنسبة للعائدين من الخارج تؤخذ منهم عينة «المسحة البلعومية الأنفية» عند دخولهم وتؤخذ عينة «blood rapid test» بعد مرور 14 يومًا.

- بالنسبة لحالات الخروج من الحجر الصحي تقوم الفرق بعمل تحليل «rapid test» وتحليل الأجسام المضادة .

- بالنسبة للمخالطين من الدرجة الأولى يتم حجرهم في المنزل لمدة أسبوعين، ثم تؤخذ منهم عينة «blood rapid test» وتحليل الأجسام المضادة.

- يتم أخذ جميع العينات داخل قسم الفلترة (التراياج) للحالات «sspected» الاشتباه فقط حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، والحالات التي تأتي من المناطق الموبوءة «المسحة اللعومية الأنفية».

- على حسب توصيات منظمة الصحة العالمية فإنه لا يتم أخذ العينات إلا من الحالات التي تنطبق عليهم شروط تعريف الحالة حسب ما أوصت به اللجنة.

- حالات الأمراض النفسية من داخل بنغازي لا يتم أخذ عينات منهم أما الحالات القادمة من المناطق الموبوءة يتم استثناؤهم من ذلك (المسحة البلعومية الأنفيه).