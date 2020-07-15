مديرية أمن بني وليد تتسلم 4 مهاجرين فروا من أحد مقار تجار البشر جنوب المدينة

المهاجرون الأربعة الذين جرى إيواؤهم في بني وليد. (الإنترنت)

تسلمت مديرية أمن بني وليد أربعة مهاجرين غير شرعيين، بعد فرارهم من أحد مقار تجار البشر الواقعة جنوب المدينة، حسب مدير المكتب الإعلامي بجمعية السلام للإغاثة، هيثم بن لامة.

وقال بن لامة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن مكتب الهجرة التابع للجمعية استقبل، أمس الثلاثاء، أربعة مهاجرين أفارقة، بعد تلقيه بلاغا عن وجودهم في أحد المساجد، إثر فرارهم من أحد مقار تجار البشر جنوب المدينة.

وأضاف بن لامة أن فريق الجمعية انتقل مع مسؤولي مديرية أمن بني وليد إلى مكان البلاغ، وتسلموا هؤلاء المهاجرين، وتم إيواؤهم وتقديم العون لهم من مساعدات غذائية وإسعافات أولية ومواد صحية.

وأشار مدير المكتب الإعلامي لجمعية السلام للإغاثة ببني وليد إلى أن هؤلاء المهاجرين الأربعة ينتمون إلى الجالية الأفريقية ويحملون الجنسية الإثيوبية.