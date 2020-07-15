مديرية أمن بني وليد تتسلم 4 مهاجرين فروا من أحد مقار تجار البشر جنوب المدينة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 15 يوليو 2020, 08:49 مساء
المهاجرون الأربعة الذين جرى إيواؤهم في بني وليد. (الإنترنت)

تسلمت مديرية أمن بني وليد أربعة مهاجرين غير شرعيين، بعد فرارهم من أحد مقار تجار البشر الواقعة جنوب المدينة، حسب مدير المكتب الإعلامي بجمعية السلام للإغاثة، هيثم بن لامة.

وقال بن لامة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن مكتب الهجرة التابع للجمعية استقبل، أمس الثلاثاء، أربعة مهاجرين أفارقة، بعد تلقيه بلاغا عن وجودهم في أحد المساجد، إثر فرارهم من أحد مقار تجار البشر جنوب المدينة.

وأضاف بن لامة أن فريق الجمعية انتقل مع مسؤولي مديرية أمن بني وليد إلى مكان البلاغ، وتسلموا هؤلاء المهاجرين، وتم إيواؤهم وتقديم العون لهم من مساعدات غذائية وإسعافات أولية ومواد صحية.

وأشار مدير المكتب الإعلامي لجمعية السلام للإغاثة ببني وليد إلى أن هؤلاء المهاجرين الأربعة ينتمون إلى الجالية الأفريقية ويحملون الجنسية الإثيوبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - ملف النفط في ليبيا.. نقطة حوار سياسي أم تصعيد ...
فيديو
«أفريكوم»: نمتلك أدلة على زرع «فاغنر» ألغاما في طرابلس وحولها
ليبيا
الأمم المتحدة: 132 مليون شخص يضافون لقائمة الجياع في العالم نتيجة «كورونا»
عربى
السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
الرئاسة التركية: إردوغان وترامب اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار ...
ليبيا
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في ليبيا ودول عربية.. تشاهد اليوم محطة الفضاء الدولية كنجمة ساطعة في السماء