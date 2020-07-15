الثني يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 05:20 مساء
اجتماع الثني مع لجنة الانتخابات البلدية ووزير الحكم المحلي. (الحكومة الموقتة)

شدد رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، على ضرورة إجراء انتخابات المجالس البلدية في أسرع وقت ممكن، متعهدا بتذليل كل العوائق التي تواجه اللجنة العليا لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، مع وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجالس البلدية عادل عبدالشفيع، وأعضاء اللجنة.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الثني اطلع خلال الاجتماع على الآلية المتبعة لإجراء العملية الانتخابية والمدة الزمنية المحددة لهذا الاستحقاق.

وأضافت أن اللجنة العليا لانتخابات المجالس البلدية اطلعت رئيس الحكومة الموقتة على البلديات المستهدفة لإجراء العملية الانتخابية، مؤكدة أنها وضعت اللمسات الأخيرة والنهائية لإتمام العملية الانتخابية والمدة الزمنية المتفق عليها.

وأكد رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، من جهته على ضرورة الإسراع في إجراء عملية انتخابات المجالس البلدية، حسب الحكومة.

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