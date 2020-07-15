القيادة العامة تنعى آمر منطقة براك العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 01:45 مساء
آمر منطقة براك العسكرية واللواء 12 مشاة، اللواء محمد بن نائل، (أرشيفية: الإنترنت)

نعت القيادة العامة اللواء محمد بن نائل آمر منطقة براك العسكرية وآمر اللواء 12 مشاة الذي توفي اليوم الإربعاء عن 79 عاما، بينما كان يخضع للعلاج في مستشفى الهواري ببنغازي، ووصفته بـ«أحد قادتها وضباطها الشجعان».

بن نايل هو أحد كبار ضباط الجيش الليبي الذي انخرط في صفوفه منذ تخرجه من الكلية العسكرية العام 1962، وارتبط اسمه بعدة عمليات استخباراتية إبان حكم النظام السابق في ليبيا.

شغل منصب آمر المنطقة العسكرية براك، وشكّل اللواء 241 مشاة في منتصف مارس 2015، بهدف إخراج القوة الثالثة التابعة ما عرف بـ«عملية فجر ليبيا» من قاعدة براك الشاطيء، لكنه في العام 2015  وقع في الأسر، وأعلن مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام حينها صديق الصور اعتقال بن نايل على أيدي ما كان يعرف بـ« القوة الثالثة» أثناء معارك جرت قرب محيط قاعدة براك الشاطئ الجوية، وإحالته إلى النيابة.

وفي الرابع من أبريل 2016، جرى إطلاق بن نايل بموجب اتفاق مع شيوخ وأعيان قبيلة المقارحة على مبادلة تضمن تبادل إطلاق 16 سجينًا من سجون مصراتة بينهم محمد بن نائل، مقابل ستة من شباب مصراتة مسجونين بأحد سجون الزنتان، ليعلن بعدها بأيام  تبعية قواته للقيادة العامة بقيادة الفريق أول ركن –أنذاك- خليفة حفتر.

وفي مايو 2017  أعلنت القيادة العامة استقالة بن نايل من المهام المكلف بها، وتكليف العميد الهادي بوزيد آمرًا للواء 12 الذي كان يقوده.

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