نقل إدارة مستشفى ترهونة العام إلى مركز الطب الميداني

مستشفى ترهونة العام، (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وزارة الصحة في حكومة الوفاق اختصاصات ومهام إدارة مستشفى ترهونة العام، ومستشفى علي عمر عسكر في منطقة السبيعة جنوب طرابلس، إلى مركز الطب الميداني والدعم.

وأشارت إلى أن هذا القرار سارٍ إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية، وعودتها إلى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من أبريل العام 2019، داخل المناطق التي يقع في دائرتها هذين المرفقين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبموجب القرار، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالمرفقين، باطلة ما لم يتم اتخاذها بموافقة المركز، وسيتحمل المخالفون لذلك المساءلة القانونية.

وطبقًا لأحكام المادة 2 من نص القرار، يتوجب على المركز الشروع في تصحيح أي قرارات صدرت خلال الفترة الماضية، وتقع على المركز مسؤولية إعداد تقارير دورية تتضمن المشاكل والصعوبات التي تحول دون تقديم الخدمات الطبية بالمرفقين، وسير العمل داخلهما.