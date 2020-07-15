أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 11:32 صباحا
توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء (15 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

تشهد مناطق الشمال الغربي ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة من اليوم الأربعاء، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، على أن تعتدل الحرارة بشكل واضح بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و42 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه، تتحول في المساء إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية خلال النهار بين 32 و36 درجة مئوية، وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و39 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة غدا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا اليوم.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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