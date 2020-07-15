تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا داخل البلدية.
وبحسب بيان مقتضب للجنة اليوم، ارتفع عدد حالات الوفاة داخل البلدية إلى حالتين.
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