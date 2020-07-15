تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في بني وليد

كشف الوضع الوبائي في بلدية بني وليد عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب بيان للمجلس البلدي بني وليد اليوم، فقد تم سحب 129 عينة ظهرت منها 121 سالبة بينما تأكد إصابة 8 حالات.

تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في ليبيا، وحالتي وفاة من مدينة سبها، الإثنين، وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المركز أن مدينة طرابلس سجلت 29 حالة إصابة من بينها 19 حالة جديدة وعشر حالات مخالطة، وسجلت مدينة سبها 12 حالة إصابة جديدة لمخالطين، ومدينة مصراتة إصابتين من بينهما حالة مخالطة وأخرى جديدة.