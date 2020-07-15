بالصور.. وصول طائرة إمدادات طبية من تركيا إلى مطار مصراتة

وصول طائرة إمدادات طبية من تركيا إلى مطار مصراتة الدولي, 13 يوليو 2020. (صحة الوفاق)

وصلت إلى مطار مصراتة الدولي مساء الإثنين، الطائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الليبية قادمة من تركيا، حاملة على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، تتكون الشحنة من جهازي PCR ومائتي ألف قطعة من الأداة ( Nasal Swab) المستخدمة لأخد مسحة من الأنف.

وعلى نحو متصل، قال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، إنه سيجري تسليم هذه الشحنة إلى مركز بحوث التقنيات الحيوية بمدينة طرابلس، لرفع طاقة العمل بمختبر المركز الذي يعمل يوميًا على استقبال عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.