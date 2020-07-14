الرئاسة التركية: إردوغان وترامب اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار دائم في ليبيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. (الإنترنت)

اتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان «على العمل بشكل وثيق كحليفين لتحقيق استقرار دائم في ليبيا»، وفق الرئاسة التركية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه إردوغان، اليوم الثلاثاء، مع ترامب، جرى خلاله التباحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الليبية.

وقالت الرئاسة التركية عبر حسابها على موقع «تويتر» إن إردوغان وترامب «اتفقا على رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بين البلدين، والعمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار دائم في ليبيا».