تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 08:16 مساء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في ليبيا، وحالتي وفاة من مدينة سبها، أمس الإثنين، وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المركز أن مدينة طرابلس سجلت 29 حالة إصابة من بينها 19 حالة جديدة وعشر حالات مخالطة، وسجلت مدينة سبها 12 حالة إصابة جديدة لمخالطين، ومدينة مصراتة إصابتين من بينهما حالة مخالطة وأخرى جديدة.

كما سجلت مدينة زليتن ثماني إصابات جديدة لحالات مخالطة، وتماثل ثلاث حالات للشفاء، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تسجيل حالتي وفاة من مدينة سبها جراء إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد».

وبهذه الإحصائية يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا 1563 حالة، من بينها 1151 حالة نشطة، و42 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 370، وفق إحصائية المركز.

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