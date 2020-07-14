تعليق روسي حول إمكانية فتح حساب لعائدات النفط الليبي وحقيقة الخلافات مع أميركا

القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، (أرشيفية: الإنترنت)

قال القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، اليوم الثلاثاء، إن الحديث عن إمكانية فتح حساب في أحد البنوك الروسية لعائدات النفط الليبي «سابق لأوانه»، مضيفا أنه «من غير المنطقي مناقشة هذه المسألة قبل التوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد».

وتابع: «روسيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي تدعو للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية»، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء.

دعم مبادرة عقيلة صالح

وأشار بولتايف إلى دعم روسيا مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لأنها «تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، من المفترض أن المناطق الثلاث في ليبيا، فزان، برقة، وطرابلس، طرحت ممثليها وأجرت مفاوضات، وبالطبع كل هذا سبقه وقف إطلاق النار الذي لم يحدث بعد».

لكنه لفت إلى أنه «من السابق لأوانه قول إن روسيا ستدعم فكرة إيداع أو فتح حساب لتلقي أموال من بيع النفط،.. حتى إنه من غير المجدي مناقشة ذلك»، متابعا: «بيع النفط هو أهم مصدر للدخل للدولة الليبية، وعلى الليبيين أنفسهم أن يقرروا أين يفتحون الحسابات وكيفية تصدير النفط».

التواصل مع كل الأطراف

بولتايف أكد أنه سيتواصل مع كل أطراف النزاع في ليبيا، معقبا أنه «على استعداد للسفر والتواصل مع سلطات حكومة الوفاق، والسلطات في شرق البلاد».

وأكمل: «أعتزم الاتصال بجميع الأطراف في ليبيا، بما في ذلك أولئك الذين يعتمد عليهم مصير مواطنينا المسجونين في ليبيا».

وعن موعد تسلمه عمله الجديد، قال: «لدي تأشيرة، بالإضافة إلى ذلك، أرسلت حكومة الوفاق مذكرة إلى وزارة الخارجية الروسية بالموافقة على تعييني في منصب القائم بالأعمال الروسي لدى ليبيا».

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واستطرد: «سأعمل من تونس لأسباب أمنية؛ لأن الوضع في طرابلس الآن لا يسمح لي بالانتقال إلى هناك والعمل مباشرة على الأرض، لكن ليس من الواضح متى سأكون قادرا على المغادرة».

السعي لإيجاد أرض مشتركة مع أميركا

وحول وجود خلافات بين موسكو وواشنطن بشأن الأزمة الليبية، أجاب بولتايف «سنسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن ليبيا، ولا توجد بيننا تباينات أو خلافات لا يمكن التوافق عليها مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في ليبيا».

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وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الولايات المتحدة تؤيد رسميا التسوية السلمية، وضد التدخل من جانب دول ثالثة، ومع ذلك، ورغم أن تركيا دولة ضمن حلف الشمال الأطلسي «ناتو» فإنه لا يوجد تفاهم داخل الحلف حول هذا الموضوع.