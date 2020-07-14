ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» بمستشفى الهواري في بنغازي إلى 43

مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، اليوم الثلاثاء خروج رجل كان مصابًا بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائه، مما يرفع حصيلة التعافي من الفيروس داخل المستشفى إلى 43 حالة.

وقال العريبي في بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الرجل تلقى الخدمات الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن العريبي خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائها. وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 43 حالة من ضمن 56 حالة إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس في ليبيا في مارس الماضي.