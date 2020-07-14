خروج طفلة من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 02:12 مساء
غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام في بنغازي، الثلاثاء، خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائها.

وقال العريبي في بيان منشور على صفحة مستشفى الهواري بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الطفلة خرجت من المستشفى بعدما تلقت الرعاية الصحة اللازمة.

والأحد الماضي، أعلن المدير العام لمستشفى الهواري العام بنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، شفاء 19 حالة مصابة بفيروس «كورونا» بالمستشفى، من مدينة سبها وبن جواد. وشملت الحالات  15 امرأة وثلاثة رجال وطفلا.

وبهذا الإعلان الجديد،  ترتفع حصيلة المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 42 حالة من ضمن 56 حالة إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس في ليبيا في مارس الماضي.

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