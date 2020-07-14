تراجع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 01:52 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية، (بوابة الوسط)

تراجعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفضت العملة الأميركية بواقع ستة قروش، حيث بيع الدولار بـ5.83 دينار، مقابل 5.89 دينار أمس الإثنين، حسب صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما هوى الجنيه الاسترليني إلى 7.20 دينار، بانخفاض 12 قرشا، إذ سجل أمس 7.32 دينار، وبالمثل تراجع اليورو إلى 6.44 دينار، مقابل 6.57 دينار أمس.

وسجلت الليرة التركية 0.85 دينار، مقابل 0.86 دينار أمس، والدينار التونسي بـ2.05 دينار، مقابل 2.07 دينار أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا ترفع دعمها مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا إلى 138 ألف يورو
ليبيا
الإمارات ترجئ إطلاق مسبار «الأمل» إلى المريخ
عربى
«تأسيسية» الدستور تطالب بتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور
ليبيا
«بلومبيرغ»: تأجيل مراجعة المصرف المركزي يؤجج معركة إقليمية في ليبيا
ليبيا
جريدة إيطالية: خطة أميركية لتحييد «الهلال النفطي» عن النزاع المسلح في ليبيا
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
«إندبندنت»: القضاء البريطاني ساعد «الليبية للاستثمار» رغم أن السياسيين الليبيين ...
ليبيا
أوغلو يربط وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع القيادة العامة من سرت والجفرة
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رامكريشنان: رفض وضع الكمامة كمن يقود السيارة مخمورا