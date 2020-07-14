تراجع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية، (بوابة الوسط)

تراجعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفضت العملة الأميركية بواقع ستة قروش، حيث بيع الدولار بـ5.83 دينار، مقابل 5.89 دينار أمس الإثنين، حسب صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما هوى الجنيه الاسترليني إلى 7.20 دينار، بانخفاض 12 قرشا، إذ سجل أمس 7.32 دينار، وبالمثل تراجع اليورو إلى 6.44 دينار، مقابل 6.57 دينار أمس.

وسجلت الليرة التركية 0.85 دينار، مقابل 0.86 دينار أمس، والدينار التونسي بـ2.05 دينار، مقابل 2.07 دينار أمس.