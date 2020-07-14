غلق المطاعم ومحلات الحلاقة في سرت

مديرية أمن سرت تباشر غلق محلات الحلاقة والتزيين والمطاعم في المدينة، 14 يوليو 2020. (بوابة الوسط)

كُلف قسم النجدة في سرت بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي إقفال محال تزيين النساء، والمطاعم، ومحال الحلاقة، ضمن إجراءات احترازية تهدف للوقاية من خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

جاء ذلك بناء على تعليمات صادرة من مدير أمن سرت، رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا المستجد» في المدينة، العميد جمال عطاالله، الذي قرر عدم فتح هذه المحال إلا بعد مراجعة مديرية الأمن بسرت.

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وقبل يومين، قرر العميد جمال عطالله إغلاق ثلاث مصحات طبية خاصة إيوائية بسرت لمواجهة أي تداعيات متوقعة لانتشار فيروس «كورونا» بالمدينة، وذلك على خلفية ظهور حالة مصابة بالفيروس قادمة من مدينة هون بالجفرة.