أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية في المناطق الساحلية

توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء (14 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر المناطق الساحلية بنسبة رطوبة عالية، كما يبدأ من الغد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على جميع المناطق بين 28 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و37 درجة مئوية على الدواخل، ثم تسجل ارتفاعا بداية من الغد.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية على غالبية المناطق، وتصل على جالو والجغبوب إلى 38 درجة مئوية.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.



الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها معتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.