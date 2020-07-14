الأرصاد: الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون صافية إلى ظهور بعض السحب على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق.



وحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، فإن البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي، وتبلغ درجة حرارة سطح البحر على طول الساحل 26 درجة مئوية.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و 1.25 متر.

- الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية.



الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شمالية غربية على ساحل درنة وطبرق، وتكون بحرية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و 2 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية.