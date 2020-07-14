قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن «طبول الحرب التي تقرع حول سرت تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة».

وأضاف أن الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته، حسب تغريدة له على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأمس، أكد قرقاش أن بلاده تدعو «وبالتعاون مع شركائها، إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن»، مشيرا إلى أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من «إطالة وتأجيج الصراع»، وأضاف: «سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية».

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط اتهمت الإمارات بالوقوف وراء غلق النفط مجددا بعدما تم استئناف الصادرات يوم الجمعة الماضي، داعية مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة الدول المسؤولة عن عملية الإغلاق.