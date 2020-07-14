لجنة مكافحة «كورونا» بسرت توصي بالإسراع في توفير جهاز تحليل «pcr»

اجتماع المجلس التسييري لبلدية سرت مع لجنة مكافحة كورونا، 13 يوليو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أوصت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسرت بالتواصل مع إدارة المركز الوطنى لمكافحة الأمراض للإسراع في توفير جهاز التحاليل «pcr».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الإثنين، بحضور أعضاء من المجلس التسييري للبلدية، حيث خلصت إلى اتخاد عدد من الإجراءات تتعلق بالتشديد والمراقبة للمصحات الطبية الإيوائية الخاصة والمختبرات في سرت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجهت بعدم قبول أي حالة اشتباه أو إصابة بالفيروس للكشف في تلك الجهات، ويستثنى مركز مكافحة الأمراض فرع سرت، وعيادة الحميات بالعيادة المجمعة سرت التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

طلب سيارة إسعاف من الحكومة الموقتة

كما طالبت اللجنة المصحات الطبية والمختبرات وعيادات الأسنان في سرت باتخاد الإجراءات الاحترازية بالتعقيم، وتوفير الكمامات للمترددين عليها لمكافحة الفيروس.

ودعت اللجنة الجهات الأمنية المكلفة بتأمين المداخل والبوابات لمدينة سرت بالتشديد على إجراءات دخول المواطنين، وخصوصا الحالات المرضية من مناطق الاشتباه بالفيروس، ومخاطبة الإدارة العامة لجهاز الإسعاف بالحكومة الموقتة لتوفير سيارة إسعاف للجنة الطبية سرت، وأشارت إلى ضرورة التباعد الاجتماعي وغلق المقاهي، وغيرها كإجراءات احترازية للوقاية من تفشي الوباء.

يذكر أن اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا في سرت قررت أمس إقفال مجمع عيادات سرت المركزي بالكامل وتعقيمه؛ بسبب وجود حالة لامرأة مصابة بالفيروس، مكثت فيه بقسم العزل أكثر من 24 ساعة، حتى خرجت لإحالتها لقسم العزل بالجفرة.