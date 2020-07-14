قنونو: حان الوقت ليتدفق النفط مجددا.. وماضون إلى المدن المختطفة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 09:48 صباحا
الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن «قوات الوفاق» مستمرة في «بسط سلطان الدولة على كامل ترابها»، مضيفا أن الوقت حان لاستئناف إنتاج النفط.

وأضاف قنونو: «حان الوقت ليتدفق النفط مجددا، والضرب على الأيدي العابثة بقوت الليبيين، وإنهاء وجود المرتزقة الداعمين لـ(..) الذي أباح لهم أرض ليبيا وسماءها»، حسب تصريح نقلته صفحة «بركان الغضب»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى تفاصيل بالخصوص.

وتابع: «نبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها».

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