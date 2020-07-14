مجلس النواب: للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري

اجتماع سابق لمجلس النواب في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت).

قال مجلس النواب الليبي، إن «للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا».

وأكد البيان أن مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن «دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة».

السيسي: لن نسمح بتجاوز الصراع الليبي خط سرت.. وقواتنا ستتقدم ومعها شيوخ القبائل

وأضاف أن مصر تمثل عمقا إستراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، في مواجهة «المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة مصر»، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي.

وتابع أن التصدي «للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، وثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين»، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا.

كما أكد المجلس أن ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي وعدم العبث بثروات الليبيين مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.