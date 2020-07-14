رئيس مجلس النواب يصل روما في زيارةٍ رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 12:05 صباحا
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط، 24 يونيو 2020. (قناة الوسط)

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الإثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية إلى إيطاليا، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب، خلال زيارته الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، ورئيس البرلمان روبيرتو فيكو، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، وفق بيان عن المركز الاعلامي بمجلس النواب الليبي الإثنين.

صالح يعتبر «إعلان القاهرة» بمثابة «الحل الوحيد» للأزمة ويرحب بالوساطة الروسية

ويقوم مجلس النواب بجولة خارجية خلال الفترة الماضية، كان أبرزها لموسكو، عندما رحب بالوساطة الروسية لتسوية الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية على جميع الجهات الفاعلة يجعلها «وسيطًا مقبولًا وفعالًا».

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