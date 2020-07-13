وزيرا خارجية روسيا وأميركا يبحثان سبل تسوية الأزمة الليبية

وزيرا الخارجية الروسي والأميركي (ارشيفية : انترنت)

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي، مسائل تسوية النزاعات في كل من ليبيا وسورية وأفغانستان.

وبحسب بيان الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، تم بحث مسائل تسوية النزاعات في عدد من مناطق العالم، من بينها الوضع في أفغانستان وليبيا وسورية.

كما بحث لافروف مع نظيره الأميركي، الإعداد للقاء قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الذي اقترحت روسيا عقده في وقت سابق،

وأضاف بيان الخارجية الروسية، أنه جرى خلال المحادثة تبادل شامل لوجهات النظر حول ضمان الاستقرار الاستراتيجي في سياق الاجتماعات المزمعة لمجموعات العمل الروسية الأميركية، بشأن القضايا العسكرية السياسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن فكرة عقد قمة الدول الخمس النووية الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن العديد من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية قد تراكمت والتي تتطلب اهتمام هذه الدول، وأن مثل هذا الاجتماع سيكون مطلوبا ومفيدا.