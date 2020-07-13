جلسة تشاورية حول مبادرة فزان للتوافق الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 09:17 مساء
شعار مبادرة فزان للتوافق الوطني. (الإنترنت)

عقد عدد من أساتذة الجامعات والخبراء ببلدية وادي عتبة جلسة تشاورية حول مبادرة فزان للتوافق الوطني، بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي وادي عتبة، والشؤون المحلية ومختاري المحلات، وتنسيقية منظمات المجتمع المدني والمجلس الاجتماعي وبعض وجهاء وأعيان المنطقة.

وناقش الحاضرون أولويات التوافق الوطني والمبادئ الحاكمة للتوافق والمشاكل التي تعترض التوافق الوطني، المتمثلة في المشاكل السياسية، وشكل الدستور والمشكلة الأمنية، إضافة إلى أسس التوافق في توزيع الثروة، والعمل على المصالحة الوطنية.

وانعقدت الجلسة برعاية منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومجموعة العمل الوطني بفزان ورابطة الدبلوماسيين ومنظمة «برموريشن» الإيطالية.

وخلص الحاضرون بتوصيات أهمها التأكيد على المبادرة، مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت خلال النقاش والعمل على عقد لقاء موسع عام بفزان لتعميق المبادرة والتنسيق مع أقاليم ليبيا للخروج بمبادرة موحدة تخدم المصلحة العامة لليبيا.

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