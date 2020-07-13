بالصور.. جاب الله يتفقد مشروعات تطوير مطار طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 13 يوليو 2020, 08:02 مساء
مدير عام مطار طبرق الدولي، سعد جاب الله، يتفقد مشروعات تطوير المطار, 13 يوليو 2020. (الإنترنت)

تفقد مدير عام مطار طبرق الدولي، سعد جاب الله، المشاريع التي يتم تنفيذها بمطار طبرق والمتعاقد عليها مع مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بمطار طبرق الدولي مروان بكار، اليوم الإثنين إلى «بوابة الوسط» إن المشاريع التي يجري تنفيذها بمطار طبرق الدولي تشمل إنشاء صالة ركاب جديدة وبمواصفات حديثة ومتطورة وكذلك إنشاء غرفة التحكم بمنظومة الحقل الجوي وصيانة برج المراقبة الجوية وحفر بئرين جوفيتين شاملتين جميع الملحقات ومحطتين لتحلية المياه وصيانة وتطوير الطريق الواصل بين البوابة الرئيسية إلى صالة الركاب.

وأضاف بكار أن هذه المشاريع من شأنها تغيير ملامح المطار بشكل كبير، وسيتم إنجازها في أسرع وقت ممكن.

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