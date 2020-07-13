مستشفى بني وليد العام يستقبل أكثر من 10 حالات مصابة بلدغات العقارب

مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثتين، إن المستشفى استقبل أكثر من 10 حالات مصابة جراء لدغات العقارب.

وذكر التويجر أن مستشفى بني وليد العام يعاني نقصًا في المصل المضاد للدغات العقارب مع ازدياد الحالات المصابة، خاصة مع دخول فصل الصيف، مطالبًا وزارة الصحة بتوفير المصل.

وأضاف التويجر أن الحالات المصابة بلدغات العقارب تتحصل على الإسعافات الأولية وبعض العلاجات البسيطة بسبب عدم وجود المصل في الصيدليات العامة وارتفاع أسعاره في الصيدليات الخارجية.

ويخشى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد، من ارتفاع معدلات لدغات العقارب هذه الأيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.