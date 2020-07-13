مستشفى بني وليد العام يستقبل أكثر من 10 حالات مصابة بلدغات العقارب

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 13 يوليو 2020, 07:05 مساء
مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثتين، إن المستشفى استقبل أكثر من 10 حالات مصابة جراء لدغات العقارب.

وذكر التويجر أن مستشفى بني وليد العام يعاني نقصًا في المصل المضاد للدغات العقارب مع ازدياد الحالات المصابة، خاصة مع دخول فصل الصيف، مطالبًا وزارة الصحة بتوفير المصل.

وأضاف التويجر أن الحالات المصابة بلدغات العقارب تتحصل على الإسعافات الأولية وبعض العلاجات البسيطة بسبب عدم وجود المصل في الصيدليات العامة وارتفاع أسعاره في الصيدليات الخارجية.

ويخشى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد، من ارتفاع معدلات لدغات العقارب هذه الأيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
«إندبندنت»: القضاء البريطاني ساعد «الليبية للاستثمار» رغم أن السياسيين الليبيين ...
ليبيا
أوغلو يربط وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع القيادة العامة من سرت والجفرة
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
«الدفاع» التونسية: تصاعد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يطلق 4 نصائح للمصطافين على الشواطئ في ظل جائحة كورونا