الكبير يناقش مع ويليامز المراجعة الدولية لحسابات «المركزي» في طرابلس والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 05:53 مساء
لقاء سابق بين الكبير وويليامز. (أرشيفية: المصرف المركزي)

قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، إن المحافظ الصديق الكبير أجرى اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًّا مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لمناقشة ملف المراجعة الدولية لحسابات المصرف في كل من طرابلس والبيضاء.

وأوضح «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الكبير وويليامز ناقشا خلال الاتصال «عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف المراجعة الدولية على مصرف ليبيا المركزي والمصرف الموازي بالبيضاء».

وأشار المصرف إلى تأكيد الكبير «بالخصوص موقف مصرف ليبيا المركزي الراسخ بشأن إتمام عملية المراجعة دونما عراقيل».

وحتى الآن لم تتمكن البعثة الأممية من إجراء عملية المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء التي أعلن عنها منذ العام 2017.

واتهمت الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا والولايات المتحدة مسؤولين ليبيين بعرقلة هذه العملية، التي تهدف إلى تحسين الشفافية في تخصيص موارد ليبيا الوفيرة، بحسب البعثة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمته أمام مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، إن البعثة الأممية عملت على إجراء مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي، متهمًا «مسؤولين محليين رئيسيين بعرقلة» تقدم هذه العملية.

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