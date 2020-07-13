الإمارات تدعو إلى عودة إنتاج النفط وتشدد على أولوية وقف إطلاق النار

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش. (الإنترنت - أرشيفية)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الإماراتي أنور قرقاش، إن بلاده تدعو «وبالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن»، مؤكدًا أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من «إطالة وتأجيج الصراع».



وأضاف في تغريدة له على موقع «تويتر»، اليوم الإثنين: «سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية».



وخلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، الأربعاء الماضي، أكد قرقاش أن «وقف إطلاق النار والبدء بحوار سياسي هما الطريقة الوحيدة لإنهاء سيطرة الميليشيات على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية».

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وتابع: «قلقون للغاية من التهديدات المحدقة بأمن المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا»، مشددًا على ترحيب بلاده بالمبادرة المصرية، وجهود دول الجوار الليبي لاستئناف العملية السياسية من أجل تسوية الأزمة.

واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء غلق النفط مجددًا بعدما تم استئناف الصادرات الجمعة الماضي. وقالت المؤسسة في بيان إنها «تدين بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وتدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك»، مؤكدة أنها «أُجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية».