الكبير وكاجمان وبقي يبحثون ملف التنمية بمدن الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 03:41 مساء
محافظ «المركزي» بطرابلس الصديق الكبير مستقبلا ممثلي «الرئاسي» ومجلس الدولة، 13 يوليو 2020 (المصرف المركزي).

بحث مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الاثنين، مع ممثلين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الأعلى للدولة، ملف التنمية بمدن الجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق عمر الكبير، بمكتبه، كلا من نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي، وفق ما نشرته صفحة المصرف على موقع «فيسبوك».

توزيع المخصصات المالية الاستئنائية
وناقش المشاركون في الاجتماع «الآليات الكفيلة بتنفيذ مشروعات التنمية في القطاعات الحيوية بالجنوب الليبي وتوزيع المخصصات المالية الاستثنائية لها».

واقترح كاجمان «تشكيل لجنة فنية لتحديد الأولويات التي تستهدفها هذه المشاريع في ظل الظروف الراهنة وتخصيص المخصصات المالية الكافية لكل منها ليتسنى المباشرة في تنفيدها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
«إندبندنت»: القضاء البريطاني ساعد «الليبية للاستثمار» رغم أن السياسيين الليبيين ...
ليبيا
أوغلو يربط وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع القيادة العامة من سرت والجفرة
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
«الدفاع» التونسية: تصاعد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يطلق 4 نصائح للمصطافين على الشواطئ في ظل جائحة كورونا