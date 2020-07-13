الكبير وكاجمان وبقي يبحثون ملف التنمية بمدن الجنوب

محافظ «المركزي» بطرابلس الصديق الكبير مستقبلا ممثلي «الرئاسي» ومجلس الدولة، 13 يوليو 2020 (المصرف المركزي).

بحث مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الاثنين، مع ممثلين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الأعلى للدولة، ملف التنمية بمدن الجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق عمر الكبير، بمكتبه، كلا من نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي، وفق ما نشرته صفحة المصرف على موقع «فيسبوك».

توزيع المخصصات المالية الاستئنائية

وناقش المشاركون في الاجتماع «الآليات الكفيلة بتنفيذ مشروعات التنمية في القطاعات الحيوية بالجنوب الليبي وتوزيع المخصصات المالية الاستثنائية لها».

واقترح كاجمان «تشكيل لجنة فنية لتحديد الأولويات التي تستهدفها هذه المشاريع في ظل الظروف الراهنة وتخصيص المخصصات المالية الكافية لكل منها ليتسنى المباشرة في تنفيدها».